Clínica de newcom en General Villegas, el deporte de la inserción social a partir de los 40 años (VIDEO)

Durante este fin de semana en la ciudad cabecera se está desarrollando una clínica de Newcom, también llamado voley adaptado, que juegan mayores de 40 años.

Desde Deportes del municipio, que tiene bajo su órbita esta disciplina, acompañan el crecimiento, y con ello la necesidad de mayor capacitación para los profesores que inicialmente fue uno y ahora cuentan con dos, y para los y las jugadoras, ya que ambos sexos lo practican de manera combinada.

El SUM del Parque es un escenario ideal para esta práctica, que destacó la profesora contratada en esta oportunidad, Belén Urban.

En la nota junto a ella están, la profesora a cargo de este deporte, Clara Zallocco, y una de las integrantes d elos equipos, Teresa Carabajal.