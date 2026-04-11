Por el momento las radiografías se realizan en Piedritas hasta que se repare el equipo en el hospital

Desde hace algo más de una semana el equipo de Rayos X del nosocomio local esta fuera de servicio por una falla en el digitalizador.

Por esta razón los pacientes que requieren placas son trasladados en ambulancia, en caso de ser requerido, hasta el CAPS de Piedritas que es el que cuenta con este equipo.

La falla es producto del uso, explicaron desde la Dirección del hospital, su reparación sería en el transcurso de la semana entrante, o próxima, informaron desde la cooperadora, que contribuirá en su reparación; dependiendo de la entrega del repuesto necesario.