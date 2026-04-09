IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: personal de EDEN trabaja a la medianoche en la restitución de la electricidad en un sector de General Villegas

Desde aproximadamente las 00 horas, personal de la empresa EDEN, con varios vehículos, se encuentra trabajando en la esquina de Los Arrayanes y Las Casuarinas sobre un transformador, que al parecer, salió de servicio horas antes, dejando a un importante sector del barrio El Progreso sin alumbrado público, afectando también algunas viviendas.

Respecto a estas últimas, una vecina que habita una vivienda ubicada en una de las manzanas cercanas a la Ruta Nacional 33, contó que no contaban con el servicio,desconociendo la causa.

Quien envió la imagen al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) destacó el trabajo de los operarios dando respuesta apenas, se da por hecho, tuvieron la oportunidad.