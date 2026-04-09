En Rufino marcharon pidiendo justicia por Guadalupe, la adolescente asesinada por su novio

Días pasados lo que parecía un suicidio, con el correr de las horas comenzaría a ser investigado como un homicidio, bajo la modalidad femicidio.

El novio de la menor de 17 años, también menor de edad de 16, la había asesinado dentro de una vivienda, simulando, aparentemente, que ella había tomado la decisión de acabar con su vida.

Como se informara, los pormenores son materia de investigación, mientras el principal acusado está detenido. Este miércoles la ciudad pidió justicia por este nuevo crimen que conmueve a la región.

En la misma ciudad santafesina, años atrás ocurrió un hecho similar, el crimen de Chiara Páez que diera lugar a nacimiento del «Ni una menos»; justamente fue Verónica Camargo, la madre de Chiara, quien estuvo al frente d ela convocatoria acompañando a los padres de la adolescente recientemente asesinada.

Video del momento de la llegada a la Plaza donde se brindó una rueda de prensa (Gentileza de FM Rufino – Alejandro Albornoz)