Las Tunas: un interno tenía estacionada en el penal una camioneta robada para sus salidas transitorias

A partir de una orden dispuesta por el Juzgado Federal de Pehuajó, la Delegación Departamental de Investigaciones de Trenque Lauquen (DDI) realizó ayer un allanamiento en la Unidad Penitenciaria nº 20 «Las Tunas» del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde secuestraron la camioneta que usaba un interno en sus salidas transitorias otorgadas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades de la Justicia Federal, advertidas por directivos de la Unidad Penitenciaria nº20, ordenaron la formación de una causa judicial contra el interno y el secuestro del vehículo, una camioneta marca Toyota, modelo SW4 que permanecía estacionada dentro de un patio interno del penal, según la información oficial.

La camioneta tenía chapas patentes apócrifas y el número de chasis y motor adulterado, y un pedido de secuestro activo por parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un robo cometido el 1° de enero de este año.

En ocasión de allanamiento se constató que el preso tenía en su poder un teléfono celular que no se encontraba registrado en la Unidad, por lo que también fue secuestrado, informó el sitio MiTrenque.