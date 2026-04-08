Bunge: «los vecinos pasan por mi patio ya que por las calles no se puede transitar»

Vecinos de Emilio V. Bunge enviaron imagenes para dimensionar el estado de las calles de su barrio, las que tras las lluvias, están intransitables por el barro.

Una vecina explicó que hace tiempo piden por un mejorado en las calles, habiendo hablado con las autoridades nunicipales locales, incluso enviado nota al intendente, pero no han obtenido respuesta.

Como muestra de la situación que atraviesa contó que varios vecinos pasan por su patio ya que es imposible hacerlo por la calle. Los días de lluvia muchos chicos directamente no concurrencia a clase, agregó.

El sector desde donde se realiza el pedido es conocido como Las Chaoitas, aunque al tratarse de una urbanización relativamente nueva no tiene un nombre propio. Una de las calles más afectadas es Dr. Pozzi.