Emilio V. Bunge celebró su 121° Aniversario: “Tratemos de convertirnos en pioneros del mundo que viene”

En la mañana del martes 7 de abril, el intendente municipal de General Villegas, Gilberto Alegre, encabezó el acto por el 121° aniversario de la localidad de Emilio V. Bunge, que debido a las condiciones climáticas se desarrolló en el SUM del Instituto San Juan Nepomuceno.

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Pascual, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, policiales, representantes de instituciones intermedias, abanderados y vecinos de la comunidad.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el acto fue bendecido por el párroco José Luis Rossi. A continuación, la directora del Jardín de Infantes N° 904 “Rosario Vera Peñaloza”, Carina Orellanos, dirigió unas palabras en las que subrayó el valor histórico y comunitario de la fecha. En ese sentido, expresó que “nos convoca hoy una fecha de profundo valor para quienes formamos parte de esta comunidad, la conmemoración de los 121 años de la fundación en nuestro pueblo”, y remarcó la figura de Emilio Vicente Bunge como impulsor del desarrollo local.

Asimismo, destacó el proceso de construcción colectiva al señalar que “celebrar un nuevo aniversario no es solamente recordar la fecha, es detenernos a mirar el camino recorrido, reconocer nuestras raíces y valorar la historia colectiva que nos ha traído hasta aquí”. En esa línea, puso en valor el rol de la educación en la formación de nuevas generaciones y el compromiso social, al tiempo que convocó a sostener una comunidad “solidaria, inclusiva, pujante y humana”.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre puso el foco en el protagonismo de la comunidad en la construcción del pueblo. En ese marco, afirmó: “hoy venimos a homenajear, a recordar la creación del pueblo de Emilio Bunge y homenajear a su gente, porque los que hicieron grande este pueblo son su gente”.

En su discurso, destacó el rol de las instituciones y la organización social para dar respuesta a las necesidades locales, al señalar que “a medida que fueron apareciendo necesidades, apareció la voluntad de la gente y la creatividad para ir dando respuestas a cada una de las necesidades”, haciendo referencia al surgimiento de cooperativas, bomberos y entidades educativas.

Alegre también dirigió un mensaje a los jóvenes, enfatizando la centralidad de la educación en el contexto actual y futuro: “sin formación, no hay futuro, sin formación, no hay posibilidades de tener una vida plena como la que ustedes sueñan”. En ese sentido, instó a capacitarse y prepararse para un escenario global cada vez más complejo.

Finalmente, el jefe comunal reflexionó sobre el legado de los pioneros y el desafío de las nuevas generaciones, al señalar que “tratemos cada uno de nosotros de convertirnos en pioneros del mundo que viene”, en referencia a la necesidad de construir el futuro con compromiso, conocimiento y esfuerzo colectivo.

El acto culminó con la presentación musical de los Hermanos Ávila y el retiro de las banderas de ceremonia. De este modo, la comunidad de Emilio V. Bunge celebró un nuevo aniversario reafirmando su identidad, su historia y su proyección hacia el futuro.