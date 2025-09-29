Subcomisaria Martínez: identidades de los involucrados y detalles del homicidio en General Villegas (VIDEO)

La Jefa d ela Estación de Policía Comunal, la subcomisaria Dora Martínez, se refirió a lo acontecido en la madrugada del domingo donde un joven de 22 años apuñaló a otro de la misma edad que más tarde fallecería en el hospital.

La víctima, Adalberto Chacón recibió dos puñaladas debajo de la axila derecha que le comprometieron seriamente e¿un pulmón, por lo que a pesar de la intervención quirúrgica no sobrevivió. El atacante, hoy a disposición de la justicia en carácter de aprehendido, fue puesto en esta condición una vez identificado, ya que dar con su identidad demandó un lapso importante dado que inicialmente los testigos se negaban a colaborar con la Policía, incluso el trato hacia los uniformados intervinientes era hostil, reconoció la autoridad.

Martínez a su vez destacó la violencia que se observa en este tipo de peleas, donde varias personas, jóvenes en su mayoría han encontrado la muerte de esta manera.

En este caso, explicó la subcomisaria, los protagonistas de esta gresca mortal, habían compartido un momento juntos, donde había otras personas, frente al CAPS del barrio la Trocha; luego, se produciría la pelea a unas cuadras del lugar con el desenlace pro todos conocido.

