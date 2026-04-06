General Pinto: el 2 de abril faltó el concejal que propuso que los actos en fechas importantes se realicen el día que caen

Se trata del edil Juan Pablo García (Pacho), quien presentó en 2025 un Proyecto para que el Ejecutivo realice los Actos de fechas destacadas, como el 25, de mayo, 9 de julio, entre otros, los días que corresponden, independientemente si cayera fines de semana o días hábiles.

Los actos siempre se realizaron días hábiles para poder contar con la presencia de las banderas de ceremonia de los colegios principalmente, e instituciones.

Sin embargo con promulgación del Concejo Deliberante se dio lugar al pedido el 9 de abril de 2025.

Lo llamativo fue que, dada su condición de autor, e integrante del Poder Legislativo, el concejal no estuvo el día 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, en la ofrenda floral que se realizó en memoria de Rafael «Cholo» Velozo, excombatiente pintense, en el monumento que existe en el barrio Malvinas.

El Acto Central postergado ese día por cuestiones climáticas, reemplazado por la acción mencionada, había sido reprogramado para este lunes 6, pero dadas las mismas condiciones el municipio y entidades organizadoras informaron que priorizando la seguridad de los estudiantes, se suspendía nuevamente.

Dada la ausencia del autor del Proyecto el mismo día de la efeméride, Distrito Interior habló con el concejal García, quien dijo que se encontraba en el campo cumpliendo con su actividad privada, no obstante, se rigió por el comunicado del Ejecutivo que informó a través de las redes sociales del cambio de fecha. No obstante, desde la Municipalidad, dijeron que la invitación para la ofrenda floral fue abierta.