El Ministro de Salud Kreplak, reconoció que los hospitales municipales están absorbiendo a los pacientes que vienen del privado (VIDEO)

El Ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, que estuvo en General Pinto, antes, el mismo día, lo había hecho en Trenque Lauquen en el marco del Pre Congreso Provincial de Salud (Pre-CoSaPro) 2026, reconoció que los hospitales municipales en su mayoría, están absorbiendo la creciente demanda que proviene de la salud privada.

Este encuentro, representa la instancia previa al CoSaPro 2026, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de abril en Mar del Plata. Finalizada su intervención habló con Distrito Interior de lo que representan estos encuentros con jefes comunales de cada Región Sanitaria y los titulares d elas áreas Salud.

Finalmente, consultado, se refirió al presente de IOMA y PAMI, además de las prepagas privadas, reconociendo que por el presente de los entes mencionados el Estado provincial y municipal, especialmente, cada vez absorben mayor cantidad de pacientes.