Ameghino: un alumno resultó con importantes quemaduras tras una agresión dentro del aula

Un grave hecho de violencia escolar ocurrido días atrás en una institución educativa de nivel secundario de Ameghino encendió la alarma en la comunidad. Un alumno de 17 años resultó con quemaduras luego de que una compañera le arrojara agua caliente dentro del aula, en presencia de otros estudiantes y un docente, publicó el sitio La Brújula, de la vecina ciudad.

Según relató la madre del joven agredido, el episodio no fue aislado, sino la consecuencia de una situación de hostigamiento que, asegura, se arrastra desde hace al menos dos años.

“En varias oportunidades asistí a la escuela para dar a conocer el estado en el que se encontraba mi hijo. Llegó a plantear cambiarse de institución o dejar de asistir porque no soportaba más el acoso y el maltrato. Hasta hoy, no obtuvimos respuestas”, expresó.

De acuerdo a su testimonio, el conflicto que derivó en la agresión comenzó durante una clase de educación física, desarrollada en otro espacio. Allí, un roce accidental entre ambos alumnos habría desencadenado una reacción desmedida por parte de la joven, en un contexto donde —según la familia— ya existían insultos reiterados hacia el estudiante, a quien habrían calificado de manera despectiva.

Al regresar al aula, la situación escaló. Fue entonces cuando la alumna tomó un termo con agua caliente y se lo arrojó directamente al rostro. Como consecuencia, el joven sufrió quemaduras en la zona debajo de la barbilla, cuello, hombro y parte del brazo.

Tras el hecho, fue trasladado por autoridades del establecimiento al hospital local, donde recibió atención médica inmediata.

La madre radicó la denuncia policial correspondiente. Interviene la Ayudantía Fiscal local y el caso fue elevado a la Fiscalía de Junín. “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a parar hasta que las autoridades tomen una decisión”, afirmó.

En ese sentido, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que su hijo sea trasladado de turno como medida. “En un momento me dijeron que lo pasarían al turno noche. No lo voy a permitir. Hay testigos del maltrato hacia él y nunca tuvo una reacción violenta. Es escolta de la bandera, respetuoso, jamás intentó agredir”, sostuvo.

La familia también remarcó que existen antecedentes de conductas violentas por parte de la agresora. Según indicaron, el año pasado habría protagonizado un episodio similar con otro compañero, además de registrar situaciones previas de agresión física.

Actualmente, el joven cuenta con una medida de restricción con la alumna. Sin embargo, la incertidumbre persiste de cara al regreso a clases, dado que el próximo lunes ambos compartirán nuevamente el mismo espacio educativo.

“Esto no puede seguir pasando. Hay que prestarle más atención a estos casos antes de que ocurra algo peor”, concluyeron desde el entorno familiar.