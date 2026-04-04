Transportistas suman horas al costado de las rutas de la zona en reclamo por mejoras en las tarifas

El fin de semana largo transcurre con una tensa calma producto de la presencia de transportistas, propietarios de los camiones en su mayoría, apostados al costado de las rutas de la zona, aunque también se han sumado choferes.

En la zona se encuentran en América, frente a la planta de Cargill, en General Villegas, en el cruce de las rutas nacionales 188 y 33, en Buchardo, en el cruce de las provinciales 26 y 4, también en Rufino.

El sitio Ranquel Stereo dialogó con el transportista Carlos Orihuela, el cuál manifestó que «en este momento salimos a las rutas en forma pacífica sin interferir ni molestar a nadie haciéndolo en protesta por la falta de equidad en la tarifa de transporte de carga en comparación con el alto precio del combustible, un viaje a Rosario o Bahía Blanca nos debería dejar al descargar entre 600 o 700 mil pesos, algo lógico, sin embargo se a reducido esa brecha cayendo a $ 180 mil por viaje, sin descartar que puede haber alguna rotura del vehículo o algún que otro problema el cuál originaria un gasto tal que se vería afectado notablemente el valor final del viaje».

La manifestación en sí se llevaría a cabo sin tiempo preciso de culminación, se espera que las entidades que representan al sector revean las tarifas vigentes y ajusten en comparación con el combustible.