El cauce del Río V en su paso por Banderaló hoy, «se ve un aumento del agua»

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1 respuesta

  1. Inundación reiterada dice:
    5 abril, 2026 a las 6:35 pm

    El día 5 productores de la pampa estuvieron midiendo el nivel del agua en el meridiano hay una diferencia de 1 metro, o sea faltan tubos, la retención es tremenda, a este paso banderalo tendría los días contados, aparentemente actuaría la pampa

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