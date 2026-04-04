El cauce del Río V en su paso por Banderaló hoy, «se ve un aumento del agua»

Un lector de Distrito Interior grabó este sábado el paso del agua por las vías que se encuentran entre Banderaló y Larroudé, cerda de la RN 188.

Es un asiduo concurrente que no duda en asegurar que la masa hídrica va creciendo en los últimos días. En diciembre estaba prácticamente seco el lecho, ahora el caudal es realmente importante, manifiesta.

Esto que puede ser una apreciación está probado mediante las mediciones que se han hecho por estas horas en el caudal, no obstante no se registran desbordes en este tramo.

«El agua pasa caudalosa por todos los tubos, incluso algunos no se ven porque ésta lo stapa», remarcó.