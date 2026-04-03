Bruno Fiorini renunció a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de General Pinto y se vuelve a un esquema anterior

El Contador Bruno Fiorini, que ocupaba la cartera de Hacienda en la Municipalidad de General Pinto, presentó su renuncia al cargo, el que dejó con el inicio del mes en curso.

De acuerdo a lo que consta en la nota presentada, el ahora exfuncionario, adujo cuestiones personales en la decisión.

Su alejamiento se da en buenos términos, prueba de ello es que el martes, en el marco de la visita del Ministro de Salud provincial, Fiorino estuvo ocupando los primeros lugares en el Salón Cultural, participando de la jornada. A su vez su especialidad dentro de la Contabilidad es la gestión hospitalaria, desempeñándose desde hace años como asesor de varios municipios dentro de la provincia de Buenos Aires.

Tras su renuncia, la Secretaría de Hacienda se unifica con la de Gobierno, quedando a cargo el Dr. Facundo Blanco, a quien acompañará el equipo contable que trabajaba con Fiorini.

Este esquema, ya existió con anterioridad en el Estado local. Así funcionó entre los años 2005 y 2009 hasta la asunción del Contador Sebastián Calatayud. Tras su alejamiento, hubo un lapso, hasta la llegada de Fiorini, en que había continuado de esa manera.