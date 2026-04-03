Mónica Spertino deja la Secretaría de Producción de la Municipalidad de General Villegas

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4 Respuestas

  1. Vecino dice:
    3 abril, 2026 a las 11:57 pm

    Ya ni los propios lo quieren.
    Va a terminar solo el rey descalzo !!!

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  2. Fernando dice:
    4 abril, 2026 a las 6:51 am

    Seria deseable que los radicales que integran el ejecutivo también renuncien ( no creo que esten alineados von kicillof) . Tambien deberia renunciar el concejal que se cambio de bancada para que el Intendente logre la mayoria automática y que pensara el concejal que anduvo haciendo turismo furtivo por la provincia de la pampa . Un minimo de DECENCIA !!

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  3. Observador dice:
    4 abril, 2026 a las 9:54 am

    La mejor funcionaría que tenía!peero la preferida no es ella

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  4. DRA. MARIA DEL SOCORRO SALAS dice:
    5 abril, 2026 a las 1:23 pm

    NO HAY MAS RADICALES NI PERONISTAS – MI HIJA ES INGENIERA EN ALIMENTOS SALE DE UN TRABAJO Y TIENE 5- ADEMAS DE SU PROPIA EMPRESA IGUAL Q/MI HIJO- VILLEGAS NO AVANZA RETROCEDE. ESTA ES UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA- MI AMIGO TIENE UN MICROEMPRENDIMIENTO Y RECIBE TASAS A 0 QUE AQUI NO LLEGAN -CON INCAPACES/INEPTOS Y/O SOSPECHADOS DE CORRUPTOS – NO SE SALE ADELANTE- PERO SI EL PUEBLO VOTA MAL SE LO MERECE , DIOS ES MARAVILLOSO, FELICES PASCUAS!!!

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