Mónica Spertino deja la Secretaría de Producción de la Municipalidad de General Villegas

Días pasados en la mañana de FM Peregrina (92.9) habían anticipado movimientos en esta área, donde esta era una posibilidad que se hablaba, aunque no había sido confirmada aún.

Finalmente la propia funcionaria confirmó su alejamiento, por cuestiones de índole laboral; ella está dedicada a su agronomía, y es allí donde continuará con su vida comercial y laboral.

El próximo lunes Spertino ocupará por última vez la cartera que dirige, luego de cumplir con compromisos de agenda relevantes para el distrito de General Villegas, uno de ellos vinculado al bioetanol, dado que el Gobierno nacional anunció una ampliación en la cantidad de bioetanol para abaratar el costo de combustibles, y existe en General Villegas un proyecto privado para la fabricación de este combustible vegetal. El otro con una plataforma del Gobierno provincial, sobre trabajo y empleo.

Tras estos compromisos la funcionaria dejaría de pertenecer al Gabinete, aunque no de ser cercana al mismo ya que contribuiría en todo lo que esté a su alcance.

Su lugar lo ocupará momentáneamente Luciana Pratto, quien se desempeña como Directora de Medio Ambiente, cabe destacar que el área es Producción, Promoción y Medio Ambiente, con Comercio a cargo.

Políticamente se especuló, teniendo en cuenta que había trascendido este paso al costado, con un posible desembarco de Eduardo Pincione, quien fuera el titular de Producción en gestiones anteriores de Alegre, ya que en los últimos acontecimientos del Gobierno local, como la entrega de la nueva ambulancia en Villa Saboya, hizo su acompañamiento. Esto puede quedar sin efecto si se tiene en cuenta que milita junto a César Julián, concejal del oficialismo, dentro del peronismo que responde a Juan Schiaretti.