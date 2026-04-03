General Pinto: se rindió homenaje al excombatiente «Cholo» Velozo

Se realizó este 2 de abril el Acto Homenaje a la memoria del excombatiente, Rafael «Cholo» Velozo y la de todos los Veteranos y Caídos de Malvinas, del que participaron autoridades municipales y familiares.

Se realizó en el Monumeto que se encuentra en el barrio Malvinas Argentinas.

El próximo lunes se realizará en el mismo lugar el acto oficial con las instituciones que fuera suspendido por cuestiones climáticas. El mismo se realizará a las 10 horas.

«Como Municipio reafirmamos el compromiso por la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia para nuestros compatriotas que participaron en la Guerra de Malvinas. También en la lucha por la Soberanía Nacional y la defensa de nuestro territorio», expresaron desde el Ejecutivo.