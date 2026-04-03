Mediciones en el Río V muestran su crecimiento

El avance del agua, por su cauce y pendiente natural, proveniente d elas provincias de San Luis y Córdoba, muestran en su paso por La Pampa y Buenos Aires, un aumento en su nivel.

Una reciente publicación en el perfil de Matías Baraldi, especializado en cuestiones climatológicas, permite observar la evolución de la cantidad del agua en el Río V.

La cuenca del Río V crece día a día, manifiesta y muestra la regla de crecimiento que no deja dudas. La imagen 1 corresponde al día 2 de abril y la siguiente al 27 de marzo.

Luego agrega que se esperan nuevas precipitaciones intensas en los próximos 7 días, tanto en el sur de San Luis y Córdoba, como en el noreste de La Pampa y noroeste bonaerense.

Las fotos y los reportes, aportados por Karen y Joaco de la Comunidad de TDT.