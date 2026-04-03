Mediciones en el Río V muestran su crecimiento

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3 Respuestas

  1. Obras dice:
    3 abril, 2026 a las 12:35 pm

    El dinero de los impuestos se tiene que invertir en obras ,años con el mismo tema,se acuerdan tarde y se hacen arreglos provisorios

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  2. Wather dice:
    3 abril, 2026 a las 4:32 pm

    La gente avisaba que se venía el agua! No hicieron absolutamente nada! Se va a repetir todo!
    Se va a inundar banderalo,los pampeanos van a fajar a los de sauce cuando vayan al meridiano y dale que va!
    Después salen 7 de la mañana a destapar alcantarillas como en bunge , es lo que votan, aguanten meta folclore y chori!!!!!

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  3. Sentido común dice:
    4 abril, 2026 a las 9:22 am

    Es lo que votan cuántos gobiernos pasaron y quién le dió una solución? En el 2017 se gastaron fortunas para improvisar para solución nada ,siempre después del problema

    Responder

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