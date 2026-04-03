Mediciones en el Río V muestran su crecimiento
El avance del agua, por su cauce y pendiente natural, proveniente d elas provincias de San Luis y Córdoba, muestran en su paso por La Pampa y Buenos Aires, un aumento en su nivel.
Una reciente publicación en el perfil de Matías Baraldi, especializado en cuestiones climatológicas, permite observar la evolución de la cantidad del agua en el Río V.
La cuenca del Río V crece día a día, manifiesta y muestra la regla de crecimiento que no deja dudas. La imagen 1 corresponde al día 2 de abril y la siguiente al 27 de marzo.
Luego agrega que se esperan nuevas precipitaciones intensas en los próximos 7 días, tanto en el sur de San Luis y Córdoba, como en el noreste de La Pampa y noroeste bonaerense.
Las fotos y los reportes, aportados por Karen y Joaco de la Comunidad de TDT.
El dinero de los impuestos se tiene que invertir en obras ,años con el mismo tema,se acuerdan tarde y se hacen arreglos provisorios
La gente avisaba que se venía el agua! No hicieron absolutamente nada! Se va a repetir todo!
Se va a inundar banderalo,los pampeanos van a fajar a los de sauce cuando vayan al meridiano y dale que va!
Después salen 7 de la mañana a destapar alcantarillas como en bunge , es lo que votan, aguanten meta folclore y chori!!!!!
Es lo que votan cuántos gobiernos pasaron y quién le dió una solución? En el 2017 se gastaron fortunas para improvisar para solución nada ,siempre después del problema