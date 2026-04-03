Los veteranos de Malvinas dejan de pagar peajes en las autopistas porteñas

Los veteranos de la guerra de Malvinas ya no deberán pagar peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. La medida comenzó a regir esta semana y alcanza a los ex combatientes que hayan participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

La exención fue implementada por Autopistas Urbanas (AUSA) tras la aprobación de la Ley 6930 por parte de la Legislatura porteña. La normativa fue reglamentada mediante la resolución 026-89-GCABA-MMIGC, firmada por el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartúa.

A partir de esta resolución, quedan exentos del pago de peajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Esta medida es un reconocimiento para quienes prestaron servicios al país en la guerra librada en el año 1982 contra el Reino Unido, permitiéndoles no tener que abonar peajes en CABA y circular libremente por las autopistas», dice el comunicado.

El beneficio abarca un vehículo por veterano (automotores o motocicletas) y el trámite para acceder al beneficio puede iniciarse de manera online a través del sitio web de AUSA. El interesado deberá ingresar al sitio web www.ausa.com.ar, seleccionar la opción Atención al Cliente y luego Exención Veteranos de Malvinas.

Si la persona ya cuenta con un dispositivo TelePASE instalado, le servirá para acceder al beneficio, una vez realizado el trámite. En caso de no contar con un dispositivo instalado, se deberá concurrir a las oficinas indicadas para su colocación.