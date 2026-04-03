Tras amenazar a tres personas con un arma de fuego fue aprehendido

La Policía Comunal de General Villegas secuestró esta noche un arma de fuego y aprehendió al un hombre de 58 años quien la utilizó para amenazar a tres personas de entre 28 y 32 años.

La caratula es Amenazas Agravadas con Arma de Fuego.

El sujeto fue aprehendido en la calle Los Caldenes y Chassaing Sur, y se procedió al secuestro de un Revolver calibre 22 con 4 municiones colocadas, apto para disparar.

Siendo materia de investigación no pudo precisarse las razones por las que se produjo este desenlace.