Conmoción en Rufino por el hallazgo de una adolescente, menor de edad, sin vida

La ciudad santafecina se conmocionó esta tarde ante el hallazgo sin vida de una adolescente, menor de edad, de entre 15 y 17 años, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Dean Funes y Eva Perón, según información publicada por Rufino Noticias.

Lo que en principio parecía una decisión propia por parte de la víctima se confirmó con el correr de los minutos.

Al doloroso hecho se suma que es en pocos meses la tercera persona adolescente en proceder de esta manera.

Socialmente lo ocurrido es mucho mas que una razón para lamentar y reflexionar.