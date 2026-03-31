Tras las críticas recibidas, el equipo directivo la EES N°7 emitió un comunicado

Ante las recientes publicaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación, en las que un exalumno de la institución realiza diversas afirmaciones alejadas de la realidad sobre el funcionamiento y la gestión de nuestra escuela, consideramos necesario dirigirnos a la comunidad educativa a fin de aclarar y contextualizar dicha información con datos objetivos.

En primer lugar, esta institución reconoce y valora profundamente el esfuerzo y participación de aquellas/os que, en distintos momentos, han formado parte de la vida escolar, incluyendo a la Asociación Cooperadora, Asociación Instituto, y a quienes han ejercido roles de representación estudiantil como el Centro de Estudiantes. Es fundamental destacar que, sin el acompañamiento y el respaldo constante de esta Dirección, estas agrupaciones no podrían haber trabajado de manera libre y autónoma dentro de este contexto. Entendemos que la construcción de una escuela mejor es una tarea colectiva que requiere diálogo, responsabilidad y respeto en los marcos correspondientes.

No obstante, resulta ineludible señalar que las afirmaciones vertidas contienen información inexacta, interpretaciones parciales y referencias que no se corresponden con la realidad institucional, lo cual genera una imagen distorsionada del funcionamiento de la escuela y del trabajo genuino que en ella se desarrolla cotidianamente.

Para clarificar los hechos referidos al estado de elementos deportivos (aros de básquetbol), esta Dirección informa y desmiente puntualmente lo siguiente:

1. Respecto a la temporalidad de las imágenes, es preciso decir que las fotografías que circulan, presentadas como un suceso reciente, corresponden, en realidad, a la fecha del 18 de diciembre de 2025, en la que se tomaron decisiones respecto a su uso.

2. Las estructuras no fueron destrozadas por «decisión de Dirección». Las imágenes muestran el colapso que naturalmente sufrieron los aros por su propio peso, producto de una deficiencia de origen: la base no está preparada para sostener la pesada estructura de madera sin un contrapeso adecuado. Por ende no pueden estar ubicadas cerca del normal tránsito diario de estudiantes, docentes y auxiliares.

3. Ante la inestabilidad de dichas estructuras, en resguardo y por prevención del riesgo que representaba un inminente daño físico para cualquier integrante de la comunidad educativa, o persona ajena a la institución, la Dirección resolvió en su momento la inhabilitación preventiva y el resguardo de las mismas contra la pared perimetral en estricto cumplimiento del Deber de Cuidado y del Plan de Prevención del Riesgo . Cuidar la integridad física de nuestros estudiantes y personal es prioridad, no es «destruir», es la obligación primaria e irrenunciable de esta institución.

Por otro lado, esta Dirección rechaza categóricamente las afirmaciones que aluden a un supuesto «desinterés» directivo. Muchas de las acciones institucionales no siempre son visibles de manera inmediata en el exterior, pero forman parte de un trabajo continuo, responsable, comprometido y cuidadoso. Actualmente, el Equipo de Conducción se encuentra trabajando sostenidamente en el desarrollo y acompañamiento de cada trayectoria, organizando y articulando las comisiones evaluadoras para que nuestros estudiantes logren acreditar sus materias pendientes y titular, en este Período de Intensificación de la enseñanza; y trabajando en la revinculación de estudiantes con discontinuidad o riesgo de abandono.

Se solicita a la comunidad educativa actuar con responsabilidad en la circulación de información y sostener prácticas de respeto hacia las instituciones y las personas que las integramos. En el marco de la Guía de Orientación (Comunicación Conjunta 1/2023), la escuela rechaza la manipulación de información de archivo y los «escraches» en entornos digitales que vulneran los derechos e intentan violentar el clima escolar de nuestra sólida comunidad.

La escuela dispone de instancias formales de participación, diálogo y tratamiento de inquietudes y/o conflictos, las cuales se encuentran plenamente vigentes y han sido sostenidas de manera sistemática durante toda esta gestión. Toda situación que requiera intervención debe canalizarse por dichas vías, garantizando el debido resguardo institucional y la posibilidad de actuación de las autoridades competentes.

La escuela continuará desarrollando su tarea con el compromiso y la seriedad que la función educativa exige, afianzando irrestrictamente los fines y objetivos de la política educativa establecidos en el Artículo 16 de la Ley Provincial de Educación N° 13.688. En este sentido, seguiremos trabajando con responsabilidad y apertura al diálogo para garantizar una educación integral y establecer una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, veracidad y honestidad.

Equipo Directivo EES N° 7 – «El Nacional»