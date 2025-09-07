La tarde del sábado fue toda de los niños en el festejo de su Día en el barrio Atardecer

Luego de la suspensión que debieron decidir los vecinos debido a las condiciones climáticas del fin de semana pasado, este sábado finalmente se pudo concretar, por un año más, el festejo del Día del Niño.

Al evento que inició a las 13:30 horas y se extendió hasta alrededor de las 18, concurrió una multitud, niños acompañados por sus familias que mientras los más chicos disfrutaban de las diferentes propuestas, variadas por cierto, compartían el mate y recorrían la muestra de autos, y se entretenían viendo como disfrutaban los chicos.

Estuvieron presentes los bomberos voluntarios, hubo peloteros, clases de kick boxing, juegos de kermesse, artistas sobre el escenario y una exposición de autos de carrera, entre otras atracciones, además de jugo, tortas y reparto de golosinas.

Por iniciativa de los vecinos del barrio que encontraron una importante repercusión en la comunidad en general, se cumplió una vez más con esta consigna, alcanzando el objetivo.

Para destacar es la colaboración entre los barrios; anteriormente, vecinos del Atardecer colaboraron con sus pares del Fonavi II en esta misma celebración, y les fue devuelta la atención, en este caso, sucedió algo similar con los de El Ciclón, a los que los del Atardecer acompañarán el próximo fin de semana.