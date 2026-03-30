Advierten por un enorme pozo formado en el camino que une Piedritas con Santa Eleodora

«Gente precaución, camino de El Día, entre la escuelita y la estancia El Día. En el medio del camino, por favor circular con cuidado, es muy grande, lo marcamos».

Ese texto acompañado por fotos fue publicado por trabajadores rurales d elas inmediaciones que frecuentemente circulan por esta traza que presenta un importante deterioro en el tramo mencionado.

Se ha formado un importante pozo, que a pesar de estar marcado por «colas de zorro», puede ser motivo de un accidente.

Se debe tener en cuenta que hay un Alerta por tormentas, y en caso de viento fuerte, la señalización puede ser arrastrada quedando la rotura sin poder ser advertida.