Proyectan construir un crematorio en Villegas: Servicoop se reunió con autoridades municipales

A raíz de ello el viernes pasado, las autoridades de la cooperativa de cooperativas, representantes de éstas, y autoridades municipales mantuvieron una reunión en las instalaciones que el ente tiene sobre la Ruta 33.

En la oportunidad mostraron al intendente las instalaciones remodeladas en el lugar, al que, entre otras obras, trasladaron la sala velatoria que funcionaba en la calle Arenales.

Servicoop proyecta la construcción de un crematorio, para el que se requiere del acompañamiento municipal, dado que no solo se trata de aspectos materiales, sino administrativos, los que requieren ordenanzas y otras acciones. Particularmente este proyecto necesita la llegada del gas natural, que en términos económicos y de logística es el más importante.