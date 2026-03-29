Deportivo se quedó con el clásico esta tarde al vencer por 3 a 0 a Pintense

El azul, que fue local en la segunda fecha del Apertura de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, ganó con claridad a su archirrival local, el Club Atlético Pintense.

Entre los condimentos habituales que tiene este encuentro, que en esta oportunidad movilizó hacia el estadio Luis Dallocchio a una importante cantidad de hinchas, fue el debut en el clásico de los técnicos, por parte de los locales, «Semillo» Barrera, y Jorge Delgado por la visita.

Los goles fueron convertidos por Renato Herrera, en dos oportunidades, el primero en el primer tiempo, el restante en el segundo, y luego sellaría el resultado Thiago Fernández. (Fotos capturas de Info Lincoln)