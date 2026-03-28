«Es realmente indignante», nota de un ex alumno y presidente del Centro de Estudiantes de El Nacional

Con ese título, Julián Torres Bazán, ex alumno y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N° 7, El Nacional, de General Villegas, comenzó describiendo una situacion a la que le puso palabras tras el relato recibido por parte de un profesor de ese establecimiento educativo.

«Llegar a El Nacional a dar clases y encontrarse con que los aros de básquet que el Centro de Estudiantes compró con tanto esfuerzo estaban tirados en el patio, por decisión de Dirección… y completamente destrozados.

Hablamos de materiales que no tienen ni seis meses de uso. Materiales que se consiguieron con trabajo, gestión y compromiso, en una etapa donde logramos invertir más de 10 millones de pesos en la escuela con ayuda de docentes, de la cooperadora y de todo el alumnado, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Dirección.

En reiteradas ocasiones marcamos la falta de acompañamiento, especialmente de la directora Daniela Ávila. Hoy las consecuencias están a la vista: decisiones irresponsables que terminan perjudicando directamente a los estudiantes.

No hay justificación válida para que aros de básquet estén a la intemperie, fuera del gimnasio, expuestos al deterioro. Y mucho menos cuando son recursos fundamentales para las clases de Educación Física.

Hoy, los profesores llegan, los piden… y se encuentran con que están rotos. Y los alumnos, sin algo tan básico como aros para jugar.

Esto no es un error menor. Es desinterés, falta de criterio y una gestión completamente alejada de las necesidades reales de la escuela.

Cuesta entender cómo este equipo directivo sigue siendo evaluado positivamente por los Inspectores cuando la realidad muestra otra cosa.

Los estudiantes merecen más. El colegio Nacional merece más».