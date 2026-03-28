En una jornada cargada de satisfacción Eclipse inauguró su cancha en el nuevo predio

Este viernes la nueva Comisión del club Eclipse dejó formalmente habilitada la cancha de fútbol y vestuarios, concretando un paso más en el ideal de predio que persiguen sus dirigentes.

Daniel Carballido, vice presidente, adelantó a Distrito Interior que el próximo paso es dotar a las inferiores de todo lo necesario en infraestructura, canchas y vestuarios, teniendo en cuenta que la institución tiene actualmente unos 300 chicos que forman la escuelita. La idea es que pasen el menor tiempo posible en la calle, sostuvo.

El acto contó con la presencia de ex presidentes e históricos dirigentes, además de representantes d e las diferentes disciplinas, autoridades municipales, y de otras instituciones deportivas.

Fue sencillo pero cargado de satisfacción, la que da la tarea cumplida, el objetivo alcanzado.

En los discursos que brindaron tanto el presidente del club, Marcelo Albiero, como el intendente, Gilberto Alegre, destacaron el trabajo conjunto, sostenido en el tiempo, el acompañamiento y el compromiso de aquellas personas que hicieron su aporte, tanto económico como de tiempo para que el último tramo de la obra se concrete, aunque en ambos casos reconocieron el trabajo realizado desde el año 2009 en que inició la intervención del predio con la colocación de los primeros árboles.

Tras la formalidad de la inauguración comienza a escribirse una nueva parte de la historia, ya que este sábado 26 de marzo se jugará el primer partido oficial dentro del Torneo de la Liga de Fútbol, entre el local y JUventud Unida de Banderaló.