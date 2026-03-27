La Semana Santa en General Villegas, detalles de las celebraciones (VIDEO)
El Padre Tomasz Wargocki, cura párroco de General Villegas, explicó los alcances de lo programado para esta semana santa en la ciudad cabecera.
Programa de celebraciones
–Domingo de Ramos (29/3)
10 hs. Bendición de Ramos en Plaza Conrado Villegas
A continuación, Santa Misa
20 hs. Santa Misa (con bendición de ramos)
– Jueves Santo (02/4)
11 hs. Celebración para niños
20 hs. Misa de la Cena del Señor
21 hs. Adoración Eucarística hasta las 24 hs.
–Viernes Santo (03/4)
10:30 hs. Vía Crucis para niños
15:30 hs. Celebración de la Pasión del Señor
20 hs. Vía Crucis alrededor de la plaza
Sábado de Gloria (04/4)
20 hs. Vigilia Pascual (traer una vela)
–Domingo de Pascua (05/4)
10:30 hs. Misa de Resurrección
20 hs. Misa de Resurrección