General Villegas: un particular entregó esta tarde mercadería de manera gratuita a unas 200 personas

Este martes 24 de marzo fue la segunda vez que lo realizó en su casa, fueron bolsas conteniendo 16 productos de primera necesidad, como harina, azúcar, yerba, aceite, arroz, polenta, garbanzos, puré de tomates, mermelada, dulce de batata, galletera, fideos, leche en polvo.

Oscar Quinteros (Pato) mantiene contacto con una ONG de la ciudad de La Plata, desde donde lo contactaron a partir de su vínculo con muchas personas de la política por su trabajo de confección y pintura de pasacalles, sin embargo, esta acción no tiene identificación política alguna; de hecho, la convocatoria a la gente la hace de manera personal, sin intermediarios, ni representación partidaria o de algún referente, ni local, provincial o nacional.

Para este caso envió mensajes a través del Whatsapp a unas 22 personas que se encargaron de amplificar, llegando a asistir hoy a unas 200 personas, las que llegan de manera espontánea, reciben y se retiran. Es una ayuda que reciben, no tienen que llenar ningún formulario, ni quedar registrados, remarcó la fuente consultada.

Llamó la atención la cantidad de personas que por algo más de una hora y media hizo fila en la esquina de Matheu y Barcelona, donde se encuentra su vivienda, para recibir una bolsa con alimentos; para ello Quinteros fija un horario en la tarde y una determinada cantidad de productos, cuando se cumple el tiempo establecido o se entregan la totalidad d elas bolsas concluye la jornada.

La próxima entrega será dentro de 15 días.

Consultado quien brindó a Distrito Interior esta información dijo que Quinteros, quien ha tenido activa participación en política a lo largo de los años, desempeñándose principalmente como puntero, hoy se encuentra procurando un cambio en su vida, el que se propuso junto a su familia luego del grave accidente que sufriera su hija. Actualmente concurre a una iglesia evangélica, lo que le permite estar experimentando un cambio, y esta acción, que es comunitaria y solidaria, es parte de ello.