El Jardín N° 901 decoró su frente en el marco del Dia de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

A 50 años del golpe militar la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 901 llevó a cabo actividades alusiva cuyo resultado se aprecia en el frente del edificio.

Pañuelos blancos con flores en su interior extrajo inscripciones vinculadas a la fecha se encuentran expuestos en la vereda.

El colorido, lo prolijo del trabajo y el motivo no pasan desapercibidos para quienes circulan por el lugar.

El lema este año es «Florecerán pañuelos».