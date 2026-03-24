El Jardín N° 901 decoró su frente en el marco del Dia de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
A 50 años del golpe militar la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 901 llevó a cabo actividades alusiva cuyo resultado se aprecia en el frente del edificio.
Pañuelos blancos con flores en su interior extrajo inscripciones vinculadas a la fecha se encuentran expuestos en la vereda.
El colorido, lo prolijo del trabajo y el motivo no pasan desapercibidos para quienes circulan por el lugar.
El lema este año es «Florecerán pañuelos».