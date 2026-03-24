General Pinto conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia

El Gobierno Municipal de General Pinto, cursó invitación entidades intermedias y demás miembros d ela comunidad a participar de una actividad en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La misma se llevará a cabo hoy 24 de marzo, a las 10 horas, en la Plaza «Arturo Massey», junto al Monumento en memoria de “La Noche de los Lápices”.

En una fecha de tan profunda significación para nuestra historia, resulta imprescindible renovar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia, fortaleciendo desde cada institución el ejercicio responsable de la democracia y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

La invitación incluye compartir en este encuentro una producción artística alusiva a la fecha del Grupo Envión y las que cada grupo o institución quisiera acercar.