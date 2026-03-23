El Remate del Novillo Blanco 2026 será para la compra de una ambulancia de alta complejidad
Así lo anticipó el presidente de la Sociedad Rural, Guillermo Moreno (Willy) esta mañana en FM Peregrina (92.9).
Tras evaluar los 6 requerimientos que recibieron, la Comisión de la SRPGV se decidió por el hospital municipal.
Los fondos que se logren estarán destinados a la compra de una ambulancia de alta complejidad.
La cena del Remate del Novillo Blanco, que este año vuelve a sus orígenes, cuando Noel Emerson lo integró, tuvo como objetivo el hospital municipal, se realizará el viernes 15 de mayo en lugar a confirmar.
Por otra parte, Moreno anticipó que la próxima reunión de Comisión será abierta y en Coronel Charlone, el 15 de abril, a las 18:30 horas en la sede de la Cooperativa Eléctrica.
Esta medida responde a la apertura y federalización que se pretende darle a la institución representante de los productores agropecuarias, destacó el presidente.