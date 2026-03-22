Barrio Atardecer: vecinos unidos trabajan por mejoras y nuevas actividades en el barrio (VIDEO)

El barrio Atardecer de General Villegas es una de las urbanizaciones más recientes de la ciudad y tiene un grupo importante de entusiastas vecinos que se organizaron en comisión para llevar adelante diferentes acciones propias como el dictado de clases particulares, entrenamientos deportivos en un espacio al que reconocen como la canchita, y solicitar mejoras en las calles, entre otros.

Distrito Interior estuvo en el lugar al que se le da nombre por la visión que hay de los atardeceres, dialogando con algunos de los integrantes de la comisión, que realizaron un pedido de un espacio para que los chicos puedan concurrir a recibir apoyo escolar.

En la foto aparecen, de izquierda a derecha, Marcos Casas, Sergio Díaz, Carla Rollé e Iván Luquez, los entrevistados fueron Carla Rolle y Sergio Díaz.