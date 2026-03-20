El joven artesano del hierro elegido para identificar a un espacio creativo en General Villegas (VIDEO)

Gino Nonino tiene apenas 16 años y su talento natural para el manejo del hierro que habla por si solo en cada obra, lo muestra como un artista sólido.

Una de las particularidades es que improvisa a medida que avanza en sus ideas, logrando resultados que son admirados. Recientemente fue puesto delante de un gran desafío al requerirle la construcción de un faro para identificar un espacio de talleres literarios recientemente iniciados por las hermanas Silvia y Sandra Moreno, que justamente lleva como nombre «El Faro».

Ya instalada en la calle Belgrano, entre Moreno y Alberti, la obra ya luce en el circuito céntrico de General Villegas siendo admirada.

Para conocer más sobre los talleres literarios y de exploración para todas las edades ingresá en elfaro.gv