Los artistas de La Fragua llegan a Europa con una exposición en Polonia

Desde la Municipalidad de General Villegas se destaca la proyección internacional del Taller Escuela de Niños Pintores “La Fragua”, cuyas producciones artísticas forman parte de una destacada exposición en la ciudad de Toruń, una ciudad situada en el norte de Polonia.

A partir del 6 de marzo, obras realizadas por asistentes al taller se exhiben en la Galería y Centro para la Creatividad Artística Infantil de esa ciudad europea, en el marco de una muestra que reúne trabajos desarrollados a lo largo de los años en La Fragua.

La exposición, titulada “La Fragua significa forjar”, constituye un hecho significativo, ya que se trata de la primera presentación en gran escala de Argentina en Polonia, a través del Taller municipal de Niños Pintores, consolidando el reconocimiento internacional del trabajo artístico que se impulsa desde General Villegas.

Las producciones expuestas reflejan no solo la creatividad y sensibilidad de los artistas, sino también el proceso formativo que promueve el taller, basado en la expresión, la exploración y el desarrollo de una identidad artística propia.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 7 de abril, permitiendo que visitantes de distintos puntos de Europa conozcan y valoren el talento de los niños villeguenses.