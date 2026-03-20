Sacudón político: Pascual hizo valer el voto doble en favor del oficialismo y votó diferente a su bloque

El presidente del Concejo Deliberante, Horacio Pascual, inclinó la balanza en favor del Ejecutivo al desempatar en la votación para cambiar el nombre de «Manuel Puig» por el de «Antonio Carrizo» (Antonio Carrozzi), al edificio del Polo Tecnológico (conocido como el edificio de UNNOBA)

Pascual que integra el bloque de Unión por la Patria, repredentando al Frente Renovador, tuvo que desempatar en el tema en cuestión. La Libertad Avanza y Unión por la Patria votaron por la negativa sumando 8 votos, misma cantidad que el oficialismo; el desempate estuvo a cargo del presidente.

¿Primera muestra de autoridad, primera muestra de poder, primer desencuentro con los propios o primera muestra de cercanía real con el intendente?. La respuesta la tiene el propio Pascual, aunque tambien otras interpretaciones por parte de los ediles pueden ser consideradas respuestas.

Dante Costamagna, concejal libertario, argumentó, entre otros aspectos, que con el nombre de Carrizo podría identificarse a otro edificio, teniendo en cuenta lo que la figura de Manuel Puig representa para la literatura del mundo, prueba de ello, expresó, es la cantidad de personas de diferentes países que pretenden visitar General Villegas por la obra del escritor villeguense.

Por su parte Germán Polari, de Unión por la Patria, que coincidió en todo lo expresado por su antecesor, criticó las formas en que el Ejecutivo planteó el cambio, quejándose porque consideró la actitud como una intromisión del Ejecutivo en el Leguslativo. Palabras más, palabras menos, el concejal kirchhnerista, dijo que no dió (el Ejecutivo) lugar a un debate al haber enviado la propuesta como algo ya establecido. De votar sin objeciones sería el Cuerpo la escribanía del Gobierno.

Tanto Costanagna como Polari no pusieron en duda el merecimiento del reconocimiento de Carrizo, mencionando su rayectoria.

En defensa del nombre que finalmente tendrá el inmueble de la calle Rivadavia, Adrian Carenzo, del oficialismo, sugirió a sus pares opositores «no ver fantasmas» y acompañar la decisión de reconocer a quien en toda oportunidad que tuvo manifestó su orgullo de ser villeguense, además del aporte que hizo en su carrera a lamcuktira general.