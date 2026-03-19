FM Bunge: La cooperativa recuperó la radio para la localidad que ya está al aire (VIDEO)

La única emisora con la que contaba la localidad había sido cerrada por decisión de su propietario; a partir de ello la comunidad sintió el vació de una fuente de información exclusiva, y comenzó a requerir algún tipo de acción para volver a contar con un medio de ese tipo.

Así fue que la cooperativa eléctrica adquirió los equipos de FM Zeta y creó FM Bunge, que por el momento emite en la misma frecuencia, 100.3 mhz.

A partir del lunes la radio está al aire con una propuesta informativa diaria a la mañana que lo tiene a Ariel Ávila como conductor, con quien hablamos sobre el proyecto, también hay otros programas semanales, y está abierta a cualquier iniciativa de los vecinos.