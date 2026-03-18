General Villegas: el Municipio habilitó una nueva inscripción para acceder a terrenos
Los interesados deberán presentar su solicitud en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, iniciando así el proceso correspondiente para la adquisición de lotes en esta nueva etapa.
Los terrenos disponibles forman parte de un conjunto mayor obtenido a través de una permuta de tierras aprobada por la Ordenanza N° 9353/24, lo que permitió a la gestión disponer de aproximadamente 900 lotes ubicados en el sector contiguo a la ex quinta Handorf.
Esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública que busca atender el déficit habitacional que afecta a General Villegas desde hace años, generando oportunidades concretas para que más familias puedan acceder a un lote propio.
Para mayor información, los vecinos pueden dirigirse a la Delegación Municipal del barrio La Trocha, ubicada en calle Monte Santiago, entre San Lorenzo y Pedro A. Satragno.