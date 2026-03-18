General Villegas: el Municipio habilitó una nueva inscripción para acceder a terrenos

La Municipalidad de General Villegas habilitó la recepción de solicitudes para acceder a lotes que serán urbanizados en la ex quinta Del Valle. La iniciativa forma parte de una política activa para ampliar el acceso a la tierra y dar respuesta al déficit habitacional en General Villegas.

Se encuentra abierta la recepción de solicitudes para vecinos interesados en acceder a unos cien terrenos que serán urbanizados en el sector de la ex Quinta Del Valle, en el marco de una estrategia de gestión orientada a facilitar el acceso al suelo y promover el desarrollo urbano ordenado.

Los interesados deberán presentar su solicitud en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, iniciando así el proceso correspondiente para la adquisición de lotes en esta nueva etapa.

Los terrenos disponibles forman parte de un conjunto mayor obtenido a través de una permuta de tierras aprobada por la Ordenanza N° 9353/24, lo que permitió a la gestión disponer de aproximadamente 900 lotes ubicados en el sector contiguo a la ex quinta Handorf.

Esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública que busca atender el déficit habitacional que afecta a General Villegas desde hace años, generando oportunidades concretas para que más familias puedan acceder a un lote propio.

Para mayor información, los vecinos pueden dirigirse a la Delegación Municipal del barrio La Trocha, ubicada en calle Monte Santiago, entre San Lorenzo y Pedro A. Satragno.