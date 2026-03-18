Emilio V. Bunge tiene un nuevo medio de comunicación: la cooperativa eléctrica puso al aire FM Bunge

Desde este lunes 16 de marzo emite en 100.3 mhz. la radio de la cooperativa de electricidad, obras y servicios públicos de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

Tras el cierre de FM Zeta, que fue propiedad de Ariel Vizcar, quien tiempo atrás decidió cerrarla, y atendiendo la necesidad de surgió en la comunidad de recuperar el medio que acababa de perder, la cooperativa adquirió esos equipos, sumó otros e inició un camino breve pero intenso para poner al aire FM Bunge.

Tomás Penacino, propietario de El Aguacero, medio digital bungense, quien además será parte de la programación los días martes a las 17 horas con una propuesta que entra en su séptima temporada.

Ariel Ávila, que viene trabajando con la cooperativa en televisión, conduce de lunes a viernes desde las 9 horas Enfoque Local, programa informativo.

Se espera que los vecinos con inquietudes radiales se sumen a la programación para sumar mayor contenido. La radio funciona en el Centro de Comunicaciones Cooperativo, ubicado sobre calle San Martín.

Uno de los proyectos futuros es sumarle la transmisión de los programas vía streaming para lo cual comenzaron las gestiones para la adquisición de los equipos y tecnología necesarios.

Los consejeros de la cooperativa responsables del medio son Manuel Fernández, Jorge y Joaquín Prola.