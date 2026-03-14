General Villegas: filmaron una hamaca que se mueve sola, hoy se repitió el fenómeno (VIDEO)

El hecho, que ha sido reportado en otras comunidades, se viene dando con frecuencia en la plazoleta del barrio Banco Provincia en General Villegas.

Uno de los videos, el que fue realizado de noche, tiene unos días desde que una joven observó el movimiento y lo envió a su familia que en ese momento se encontraba de vacaciones fuera de la ciudad. Hasta ese momento, creyeron que se trataba de una broma, o en todo caso una mera casualidad, aunque lo llamativo es que no había ni una pizca de viento en ese momento.

Al regreso de los familiares, se tocó el tema pero sin demasiada importancia, no obstante, como se pueden observar los juegos fácilmente desde una de las ventanas de la casa, la observaban.

Esta tarde el fenómeno se repitió.

Ante la sorpresa, la madre de quien había registrado el primer video, tomó su celular y comenzó a grabar lo que compartimos en esta publicación.

Sin personas a la vista y sin viento que pudiera moverla, la hamaca por si sola se mueve hacia los laterales, no hacia atrás y adelante, que es otro de los detalles que llama la atención.

Ante la sorpresa y el impacto que le provocó, decidió compartir con Distrito Interior la experiencia, interesada por saber si es,nuevamente, producto de la casualidad o se trata de algún fenómeno paranormal.

Otra situación, dada también esta tarde, fue que luego de transcurrido un lapso de filmada, y aún en movimiento, llegaron una mujer con dos niños a hamacarse, y la hamaca «movediza», que no se puede usar porque las cadenas están tomadas de un solo lado, quedó inmóvil.

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