General Villegas: joven piloto se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente con el avión

Este viernes trascendió que un hombre de unos 34 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital municipal de General Villegas tras haber sufrido un accidente cuando volaba un avión fumigador.

El paciente se encontraría internado desde el día miércoles, pero en las últimas horas se habría determinado lo que realmente habría ocurrido, dado que hasta el momento no estaba claro cuál había sido la causa del hecho.

Aparentemente, el piloto, radicado en General Villegas, habría despegado de la localidad de Tres Algarrobos, y por el encandilamiento con el sol habría colisionado contra un molino de viento, lo que le produjo la caída a tierra.

El hombre presenta quemaduras que le afectan aproximadamente el 20% del cuerpo, además de contusiones y diversas fracturas, entre ellas, varias costales, se encuentra intubado y su cuadro es delicado.

Por el momento no han trascendido mayores datos, debido a que todo se habría precipitado en las últimas horas, aunque se estima que el piloto se habría desplazado por el campo con dificultades hasta lograr auxilio.