Honda desembarca en General Villegas con agencia oficial, esta noche será la presentación

La tradicional marca japonesa de motos estrena hoy su agencia en la ciudad cabecera, bajo la órbita de la firma Marrafino.

Esta noche, alrededor de las 20:45, quedará formalmente presentada en sociedad la agencia oficial Honda, en la calle Moreno 1157, para la que se invita a la comunidad a conocer los nuevos y tradicionales modelos.

Expuestas en el salón comercial, donde predomina el rojo y blanco, con el ala, el público podrá conocer lo último en motos de diferentes cilindradas. El lugar cuenta además con el sector repuestos originales.

Este desembarco viene acompañado de planes de financiación y créditos directos, entre otros beneficios.

Marrafino, que ya vendía Honda desde hace años, hoy puede mejorar considerablemente la oferta, sobre todo responder a la demanda que ha venido en aumento, adelantó Hernán Marrafino.