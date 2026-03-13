Medio Ambiente y Educación se unen para impulsar proyectos sustentables en General Villegas

La Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente, continúa trabajando en la articulación de proyectos junto al sistema educativo local con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover una mayor conciencia sobre el cuidado del entorno.

En ese marco, el jueves 12 de marzo funcionarios del área mantuvieron una reunión de trabajo con Inspección Distrital de Educación de General Villegas y representantes de los niveles inicial, primario y secundario, junto a integrantes de la organización Eco Comunidad.

Durante el encuentro se analizaron distintas propuestas orientadas a desarrollar, a lo largo del año, acciones conjuntas de educación ambiental integral. Entre los ejes abordados se destacó la necesidad de trabajar en la concientización ambiental, la difusión de información y la participación activa de las familias, involucrando a distintos actores de la comunidad en la adopción de prácticas sustentables.

La articulación con las instituciones educativas resulta clave para consolidar hábitos vinculados al cuidado del ambiente y generar procesos de aprendizaje que impacten en la vida cotidiana de la comunidad.