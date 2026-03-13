Tormentas severas y clima cada vez más cambiante: semana complicada en diferentes zonas de La Pampa (VIDEO)

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en sus redes varios eventos de tormentas severas que afectaron a la provincia, principalmente entre el miércoles y el jueves.

Estos fenómenos se dan en distintos puntos de nuestra región, noroeste bonaerense y sur cordobés, lo que motiva a mantener atención en los Alertas que se emiten, respetando las sugerencia que acompañan a cada uno.

En el primer reporte, del 11/3/2026, se registró un landspout o tromba terrestre. Estos fenómenos suelen producirse por debajo de un cumulonimbus de gran desarrollo vertical y, con frecuencia, no son más que un remolino de polvo en rotación. Generalmente se originan a partir de un cambio brusco y significativo en la velocidad o dirección del viento.

Ruta 151, entre 25 de Mayo (La Pampa) y Sgto. Vidal (Río Negro).