Motos secuestradas y una persona con pedido de captura, el resultado de operativos en General Villegas

La Secretaría de Seguridad municipal coordinó un operativo nocturno junto a fuerzas policiales. Los controles se realizaron en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fortalecer la prevención y el control vehicular.

A partir de las 20 horas del jueves 12 de marzo, se desarrolló un operativo de prevención y control en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir ilícitos y verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20 horas y contó con la participación de efectivos de la Estación de Policía Comunal, el Grupo Táctico Operativo (GTO), personal de la Guardia Urbana y operadores del Centro de Monitoreo Municipal.

Durante el operativo se realizaron tareas de interceptación e identificación de personas, así como controles sobre vehículos que circulaban por la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, se constató que una de las personas identificadas, Oscar Antonio Escudero, registraba un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado Criminal N.º 1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Asimismo, en el marco de los controles vehiculares se detectaron tres infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, lo que derivó en la retención de dos motocicletas por incumplimientos a la normativa vigente.

Este tipo de operativos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera periódica en la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad, promover el cumplimiento de las normas y contribuir a la convivencia urbana.