«Se terminarán las 22 viviendas de Iriarte, reanudamos las 34 de Germania y se terminarán las 129 de Pinto» (VIDEO)

En el comienzo de la semana el primer mandatario municipal repasó lo actuado en el 2025 y adelantó una serie de obras y medidas para el año en curso, refiriéndose al tema viviendas.

El anuncio abarca dos localidades del distrito y la ciudad cabecera.

Dijo que en Iriarte se concluirán y entregarán pronto las 22 viviendas que allí se construyen, lo mismo ocurrirá con 21 de la ciudad cabecera. Ambos programas pertenecen a la provincia. En los próximos meses estaremos sorteándolas y entregándolas a sus beneficiarios», enfatizó.

Lo propio hizo con las 34 unidades habitacionales de Germania, las más atrasadas en cuento a su construcción.

Sobre éstas Rodríguez aseguró que se logró la reanudación de la construcción y ya están trabajando en el proyecto de infraestructura eléctrica, alumbrado, agua y cloacas para ese barrio.

Finalmente dijo sobre las casas que tantas expectativas generan en la ciudad cabecera desde hace años, que «se firmará un convenio con el Programa COMPLETAR para finalizar las 108 viviendas que el Gobierno nacional dejó inconclusas en General Pinto».

Este acuerdo se logró tras una reunión mantenida por el propio intendente junto al vice presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, la Ministra de Hábitat de la provincia, Silvina Batakis y el Administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menendez.

El Programa COMPLETAR es una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lanzada en 2025 bajo el Plan Buenos Aires Hábitat, destinada a reactivar y finalizar las obras de vivienda social abandonadas por el gobierno nacional. Financiado con recursos provinciales, busca terminar miles de casas, priorizando aquellas con más del 70% de avance.

El objetivo es finalizar alrededor de 16.000 viviendas paralizadas para reducir el déficit habitacional y evitar la vandalización de las obras inconclusas, publicaron oportunamente desde la provincia.