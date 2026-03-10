Para entender la guerra en Irán y sus efectos en Argentina, por Paz Diumenjo (AUDIO)

Paz Diumenjo es oriunda de General Villegas, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Hace más de diez años trabaja en comunicación y estrategia junto a dirigentes y organizaciones políticas. Es profesora en la carrera de Periodismo de TEA, donde dicta las materias Redes Sociales y Narrativas II, y se especializa en comunicación política digital, análisis político y estrategia.

Este bagaje de conocimiento permitió días pasados compartir una charla telefónica en FM Peregrina (92.9) donde explicó de manera práctica y simple los por qué de la guerra en Irán, los posibles efectos en Argentina y el rol de nuestro país como un aliado de Estados Unidos, apoyando abiertamente a Israel.

La entrevista, de unos 27 minutos, permite aclarar dudas, adquirir datos para interpretar lo que representa este conflicto bélico, y más adelante analizar la Argentina actual en este contexto de apertura al mundo, con sus causas y consecuencias en varios aspectos hacia adentro.

Audio de la entrevista a Paz Diumenjo