Abel Llera deja la Dirección Vial en la Municipalidad de General Villegas

El Director Vial que había llegado al cargo en el 2023 junto a la Arq. Alejandra Matellán, lo deja al día siguiente de la renuncia de la funcionaria, de quién dependía.

Esta mañana Llera arribó al municipio a las 7:30 horas y momentos más tarde se despidió del personal.

Como en el caso Matellán nadie ha salido a brindar detalles, por lo que no está claro si se trata de una renuncia o le pidieron que lo haga. A esta altura se trataría de un detalle menor.

Trascendió tambien que se designaron nuevos directores en que tenía a su cargo la Secretaria de Obras Públicas, lo que hace pensar que se trataría de estrategias para apuntalar a su posible reemplazo, al tiempo que podría haber un nuevo esquema de trabajo.