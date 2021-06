IMAGEN ENVIADA POR LA GENTE: precaución al circular entre Bunge y Charlone, camión atravesado en la ruta

Un lector de Distrito Interior envió esta imagen que muestra a un camión con acoplado ocupando una mano de la ruta que une ambas localidades del partido de General Villegas.

El camionero que circulaba desde Laboulaye con destino Lujan, de donde es oriundo, sufrió un inconveniente que lo dejó como se aprecia en la imagen, representando un peligro para los conductores que circulan esta mañana.

Se le había dado aviso a la Policía que hasta el momento no había arribado al lugar y a Bomberos que al no haber heridos no intervino en la urgencia.

