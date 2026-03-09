Convocatoria de UDEB General Villegas a sus afiliados

U.D.E.B. convoca a sus afiliados del distrito de General Villegas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 28 de abril de 2026 a las 9 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 10 hs. en segunda convocatoria, en su domicilio legal en calle Alberti 620 de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura y consideración del acta anterior. Memoria y Balance General, estado de recursos y gastos.

Anexos del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

Designación de 2 (dos) asambleas para firmar el acta.

En su Artículo 51 del Estatuto de UDEB Distrito General Villegas establece:

La Asamblea Ordinaria se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los afiliados cotizantes, luego de transcurrida 1(una) hora con los socios presentes.

La convocatoria cuenta con las firmas de Silvina Paviolo, Administrativa y Gonzalo Clauser, Secretario General.